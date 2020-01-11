الهلال يستضيف الوحدة اليوم في الدوري السعودي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن الجولة 14 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث يستقبل الهلال نظيره الوحدة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ويلتقي الفيصلي بالرائد في المجموعة ويستضيف ضمك فريق الاتفاق في أبها.

تتصدر مباراة الهلال والوحدة الاهتمام كونها تجمع بين الثاني والثالث في الترتيب، ويجمع الفريقان طموحاً مشتركاً للفوز؛ حيث يسعى الهلال الذي حقق فوزاً عريضاً يوم الثلاثاء على الأهلي 3-1 لمواصلة سلسلة انتصاراته بأمل الفوز بلقب الشتاء وتجاوز غريمه النصر الذي تبقت له مباراة واحدة، في حين يسعى الوحدة بقيادة مدربه المغامر كارينيو، إلى تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل للبقاء في دائرة المنافسين على المراكز الثلاثة الأولى.

تشهد تشكيلة الهلال، غياب المدافع الكوري جانغ هيون للإصابة ويحيط الغموض بمشاركة سالم الدوسري وعبد الله عطيف للإصابة أيضاً، في حين تشهد قائمة الوحدة مشاركة البرازيلي غوستافو القادم من الفيصلي مؤخراً، وهناك احتمال بمشاركة البرازيلي التون جوزيه.

يذكر أن أرقام الفريقين في المواجهات المباشرة تصب في مصلحة الفريق الهلالي، لكن آخر لقاء في الموسم الماضي على نفس الملعب انتهى بالتعادل 1-1 ليكون واحداً من أهم 3 مباريات حرمت الأزرق اللقب الذي حققه غريمه النصر.