الوحدة يخسر تجربته أمام فريق برتغالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى



خسر الوحدة أولى تجاربه الودية في فترة توقف دوري الخليج العربي أمام فريق سيربينسي يونايتد الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة في البرتغال بهدفين دون رد، وأقيمت المباراة أمس الأول لمدة 60 دقيقة على أستاد آل نهيان في أبوظبي. جاءت التجربة الودية للوقوف على مستويات اللاعبين الشباب، من أجل التجهيز لاستحقاقات الفريق المقبلة في الدوري ودوري أبطال آسيا.

وحرص الإسباني مانويل خمينيز مدرب الوحدة على إشراك عناصر الشباب من فريق تحت 21 سنة، ولم يدفع بأي من الأساسيين ماعدا الوافد الجديد الكوري لي ميونغ الذي أنضم لصفوف العنابي مؤخراً ضمن فترة الانتقالات الشتوية، بالإضافة إلى الثنائي المقيم المنضم حديثاً المدافع الأيسر الأرجنتيني بيدرو بالفلوف والبرازيلي لوكاس بيمنتا، وشارك الأول في المباراة كاملة بينما دخل الأخير في الشوط الثاني،كما شهدت المباراة أيضاً إشراك اللاعب الروماني مانو الذي يخضع للتجربة ضمن فئة المقيمين.

وسيواصل الوحدة جدول تجاربه الودية، حيث يلعب الفريق غداً أمام بونيودكور الأوزبكي أما المباراة الثالثة فستلعب أمام سوون سامسونغ الكوري يوم 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، في إطار استعداداته لدوري الخليج العربي الذي يعود له الفريق بمباراة أمام حتا يوم 24 الحالي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من الدور الأول للمسابقة.