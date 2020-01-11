خيبة أمل لجماهير ميسي في «الجوهرة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

شهدت مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، أول تطبيق لتقنية عين الصقر في السعودية؛ حيث كانت اللقطة الأولى عند الدقيقة 38 عندما أكدت التقنية عدم تجاوز كرة رأسية لمصلحة أتلتيكو خط مرمى برشلونة الذي حرسه الحارس الاحتياطي البرازيلي نيتو.

من جانبه، استبعد ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة تأثير الخسارة على مسيرة البلوجرانا في «الليجا»، وقال بعد المباراة: لعبنا بشكل جيد، لقد حضرنا لتحقيق لقب السوبر؛ لكن أتلتيكو حصل على الفوز وهو يستحقه.

وأصيبت جماهير برشلونة في ملعب الجوهرة المشعة بخيبة أمل؛ لخسارة فريقها ونجمه ميسي الذي فعل كل شيء؛ لمساعدة البلوجرانا. وكان الملعب يهتف باسم ميسي مع كل كرة يلمسها النجم الأرجنتيني الذي قدم العديد من اللقطات الساحرة خلال اللقاء.

من جهته، كشف سيميوني مدرب أتلتيكو عن السر الذي وضعه لضرب دفاع برشلونة في آخر 10 دقائق، قال: ركزنا على عمق برشلونة فأدخلنا فيتولو ويورنتي للقيام بالمهمة؛ حيث كانت الفراغات تتيح لنا الوصول لمرمى برشلونة وفعلنا ما يجب.

وامتدح سيموني أداء برشلونة، وقال: «برشلونة لعب بشكل جيد؛ لكنه تراجع بعد إلغاء «الفار» هدف بيكيه، لقد أصيبوا بالإحباط، ما سهل من مهمتنا».