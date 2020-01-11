شكرا لقرائتكم خبر عن بداية قوية للأردن على حساب كوريا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهل منتخب الأردن مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على كوريا الشمالية 2-1 على استاد مدينة بوريرام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة. افتتح منتخب الأردن التسجيل في الدقيقة 45 عبر ضربة جزاء احتسبت نتيجة تعرض النعيمات للعرقلة من قبل المدافع جونغ كوم-سونغ، ونفذها بني عطية بنجاح على يسار الحارس الكوري. وكاد النعيمات يضيف الهدف الثاني للأردن مطلع الشوط الثاني بعدما خطف الكرة من جونغ كوم-سونغ وانفرد بالمرمى، ولكن الحارس كانغ تألق في إنقاذ مرماه (49). Advertisements وخطف منتخب الأردن الهدف الثاني بواسطة البديل عمر الزبدة الذي تابع برأسه الكرة المرتدة من العارضة إثر رأسية علي علوان (74). وتدخل القائم لينقذ مرمى الأردن من هدف مؤكد برأسية جانغ سونغ-ايل(83). وقلص المنتخب الكوري الشمالي الفارق في الوقت بدل الضائع عبر البديل ريانغ هيون-جو (90+1).

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