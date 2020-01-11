شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يضم أديلسون وعبدالله سي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر أكمل دبا الفجيرة تعاقده مع البرازيلي أديلسون فيريرا لاعب عجمان والعروبة سابقاً، والذي حل بديلاً عن الأرجنتيني كلاديو لوسيانو الذي أنهى النادي خدماته مؤخراً. كما تعاقد دبا الفجيرة أيضاً مع الإيفواري بابي عبد الله سي، بصفة لاعب مقيم ،قادم من نادي التعاون، وحضر توقيع عقدي اللاعبين سعيد راشد الخطيبي نائب رئيس مجلس الإدارة الذي تمنى أن يكونا على مستوى التحدي والطموح.

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