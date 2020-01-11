أيمن حكيم: التعادل عكس إرادة منتخب سوريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد أيمن حكيم مدرب منتخب سوريا بتصميم وإرادة لاعبي فريقه الذين نجحوا في العودة ليتعادلوا مع قطر 2-2 ضمن منافسات المجموعة الثانية. وتقدم منتخب قطر عبر هدفي يوسف عبدالرزاق (1) والسوري يوسف محمد (22 بالخطأ في مرمى فريقه)، قبل أن يدرك منتخب سوريا التعادل بواسطة عبدالرحمن بركات (31) وعلاء الدين دالي (90+4).

وقال حكيم في المؤتمر الصحفي: رجعنا للمباراة في وقت متأخر، ولكن كان يمكن أن ننجح في العودة في وقت أبكر، وبالتالي السعي للحصول على نتيجة أفضل من التعادل.

وأضاف: المهم أننا لم نتعرض للخسارة في هذه المباراة، حيث يمكن الآن أن نعوض هذه النتيجة ونحقق نتائج أفضل في المباراتين المقبلتين.

وأوضح المدرب السوري: تأخرنا في الشوط الأول بهدفين وذلك بسبب أخطاء وفقدان التركيز، ولكن الأخطاء أمر يحصل في كرة القدم، والشيء الإيجابي أنه كان عندنا روح قتالية وتمكنا من العودة للمباراة. وتابع: منذ الدقيقة 22 وحتى صافرة النهاية أظهرنا روحاً عالية وتصميماً كبيراً، وسجلنا هدفين لنحقق التعادل، وربما كان بإمكاننا تحقيق الفوز.