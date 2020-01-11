الموعد الجديد لمواجهة السوبر المصري بين «الأهلي والزمالك» والقنوات الناقلة للمباراة

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الموعد الجديد لمواجهة السوبر المصري بين النادي الأهلي وغريمه الزمالك. وكتب شوبير قائلا:" السوبر المصري يوم ٢٠ فبراير على استاد محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية ابو ظبي الساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي السابعة بتوقيت القاهرة". واضاف:" اللقاء منقول على قنوات اون و تايم سبورت وابوظبي الرياضية واحتمال الرياضية السعودية". واكمل: " اللقاء قد يكون بداية لاستخدام تقنية الـ var في المسابقات المحلية المصرية".

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