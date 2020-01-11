شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك فى دوري ابطال افريقيا بعد الفوز علي زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي جمعهما علي استاد السلام ، وسجل هدفي الفريق الأبيض أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 ومصطفى محمد في الدقيقة 89 من عمر المباراة. وبهذا الفوز الزمالك يقترب من التأهل إلي دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا ، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني ، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي . وجاء ترتيب المجموعة على النحو الآتي: 1- مازيمبي 7 نقاط 2- الزمالك 7 نقاط Advertisements 3- أول أغسطس نقطتين 4- زيسكو نقطتين ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ومحمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافى - حازم إمام، فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجانى ساسى - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - يوسف أوباما، فى خط الوسط، ومصطفى محمد، فى خط الهجوم. وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفى فتحى - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر. والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل، عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.

ترتيب الزمالك

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