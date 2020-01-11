شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد زيسكو يونايتد.. مرتضي منصور مشيدا بأبو جبل: "إنت بارد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرتضي منصور رئيس الزمالك علي توجيه اشادة خاصة بالحارس محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك وهدوءه في التعامل مع احداث لقاء زيسكو قائلا له:"انت بارد يا جدع"، في إطار مداعبته للحارس.

وهنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي في غرفة خلع الملابس عقب فوزهم مساء اليوم على فريق زيسكو الزامبي في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص رئيس النادي على النزول إلى غرفه خلع الملابس وأشاد بأداء الفريق وطالبهم بمواصلة الانتصارات على المستوى المحلي و الإفريقي

وفاز الزمالك على زيسكو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بملعب الجيش بمدينة السلام، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.. وسجل الهدفين المغربي أشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

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أحرز هدفي الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 ومصطفي محمد في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

كما أشاد عبد الحليم علي نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، والمحلل في قناة تايم سبورت ، بلاعبي الزمالك في مباراة زيسكو التي أقيمت اليوم في الجولة الرابعة لدوري ابطال افريقيا وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، تعتبر من أفضل مباريات الزمالك التي خاضها منذ تولي الفنرسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق مهمته عقب اقالة الصربي ميتشو.

وقال عبد الحليم علي في تصريحات لقناة تايم سبورت : لاعبو الزمالك كانوا الأفضل اليوم وتفوقوا علي نفسهم ، مضيفاً أن محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك نجح في بث الثقة في زملاءه طوال المباراة وتعامل مع الكرات التي وصلته بطريقة مريحة للاعبي الدفاع، ليفرض شخصيته داخل الملعب، ويؤكد انه الأحق بحراسة مرمي الزمالك هذا الموسم.