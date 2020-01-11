شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون مترجما لمدرب زيسكو في مؤتمر المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بترجمة حديث مدرب زيسكو لعدم إجادته اللغة الانجليزية وترجم تصريحاته من اللغة الفرنسية للإنجليزية ثم قام احمد شعبان مترجم كارتيرون بترجمتها للغة العربية.

تغلب فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كالديرون على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال افريقيا، وأفتتح المغربى أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك بعد مرور 4 دقائق وضاعف مصطفى محمد النتيجة في الدقيقة 89. هدف بنشرقي هو هدفه الشخصي الخامس مع الزمالك في بطولة إفريقيا ليصبح ثاني أكثر هداف أجنبي للفريق في بطولات إفريقيا 5 أهداف من 7 مباريات. وتساوى بنشرقي مع ستانلي أوهاويتشي الذي سجل 5 أهداف فى 13 مباراة. Advertisements أكثر لاعب أجنبي سجل للزمالك في بطولات إفريقيا هو عبد الله سيسيه برصيد 8 أهداف من 13 مباراة. ويحتاج المغربي بنشرقي لـ 3 أهداف فقط للتساوي مع الهداف سيسيه. وبهذا الفوز الزمالك يقترب من التأهل إلي دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا ، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني ، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي .

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل، عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون مترجما لمدرب زيسكو في مؤتمر المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.