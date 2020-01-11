فرجاني ساسي يجري عملية خياطة لإصابته في غرفة ملابس الزمالك بعد هزيمة زيسكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري محمد أسامة طبيب الزمالك، عملية خياطة للتونسي فرجاني ساسي عقب نهاية مباراة زيسكو الزامبي في غرفة الملابس، نظرا للاصابة التي تعرض لها خلال اللقاء وتسائل مرتضي منصور رئيس الزمالك عن عدد الغرز ليداعبه الطبيب قائلا:"لسه بعد".

تغلب فريق الزمالك بقيادة الفرنسى كالديرون على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال افريقيا، وأفتتح المغربى أشرف بن شرقي النتيجة للزمالك بعد مرور 4 دقائق وضاعف مصطفى محمد النتيجة في الدقيقة 89. هدف بنشرقي هو هدفه الشخصي الخامس مع الزمالك في بطولة إفريقيا ليصبح ثاني أكثر هداف أجنبي للفريق في بطولات إفريقيا 5 أهداف من 7 مباريات. وتساوى بنشرقي مع ستانلي أوهاويتشي الذي سجل 5 أهداف فى 13 مباراة. Advertisements أكثر لاعب أجنبي سجل للزمالك في بطولات إفريقيا هو عبد الله سيسيه برصيد 8 أهداف من 13 مباراة. ويحتاج المغربي بنشرقي لـ 3 أهداف فقط للتساوي مع الهداف سيسيه. وبهذا الفوز الزمالك يقترب من التأهل إلي دور الثمانية بدوري ابطال افريقيا ، بعد وصوله إلي النقطة السابعة محتلاً المركز الثاني ، حيث يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط والذي يواجه أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنقطتين وهو نفس رصيد زيسكو يونايتد الزامبي .

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