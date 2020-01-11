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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، الأهلي بالقميص الأحمر و بلاتينيوم بالأخضر غداً بدوري أبطال أفريقيا
الزمالك يفوز علي زيسكو بهدفين ويقترب من التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال
نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز هام علي زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين نظيفين عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ومصطفي محمد في الدقيقة 89 ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، على ستاد السلام.
الخطيب يتفاوض مع الأمن ووزير الرياضة لتيسير دخول جماهير الأهلي المباريات
الأهلي بالقميص الأحمر و بلاتينيوم بالأخضر غداً بدوري أبطال أفريقيا
صور.. الأهلي يُنهي استعداداته لمواجهة بلاتينيوم على ملعب"باب فيلز"
محسن صالح يتساءل عن أسرار اختيار الجبلاية كأفضل اتحاد فى أفريقيا
تساءل محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عن أسباب فوز الاتحاد المصرى بجائزة أفضل اتحاد فى قارة أفريقيا، وكتب صالح عبر حسابه الرسمى على تويتر "اختيار الاتحاد المصرى لكرة القدم كأفضل اتحاد فى أفريقيا هل يقصد به أعضاء الاتحاد السابقين أم اللاحقين.. عجيب أمرك يا جناينى توافق أن يحصد غيرك ما زرعته الدولة من منشآت وتنظيم وتأمين البطولات.. كان الأولى والأحق تكريم الدولة ممثلة فى وزير الشباب والرياضه أشرف صبحى وليس أنت أو هم..!"
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