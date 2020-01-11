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7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، الأهلي بالقميص الأحمر و بلاتينيوم بالأخضر غداً بدوري أبطال أفريقيا

الزمالك يفوز علي زيسكو بهدفين ويقترب من التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

نجح  فريق الزمالك  في تحقيق فوز هام علي زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين نظيفين عن طريق أشرف بن شرقي  في الدقيقة الرابعة  ومصطفي محمد في الدقيقة 89 ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، على ستاد السلام.

الزمالك يفوز علي زيسكو بهدفين ويقترب من التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

الخطيب يتفاوض مع الأمن ووزير الرياضة لتيسير دخول جماهير الأهلي المباريات

أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي عدة اتصالات مع كل من، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، والمسؤولين عن شركة «تذكرتي»، الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي، والمسؤولين عن الشركة الإفريقية القائمة على تأمين المباريات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وذلك لعقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن، لإيجاد حلول إيجابية لما تشهده بعض المباريات من أزمات مع الجماهير، سواء أثناء دخول الملاعب أو في المدرجات.

 

الخطيب يتفاوض مع الأمن ووزير الرياضة لتيسير دخول جماهير الأهلي المباريات

 

الأهلي بالقميص الأحمر و بلاتينيوم بالأخضر غداً بدوري أبطال أفريقيا

أسفر  الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلاتينيوم، الذي أقيم مساء اليوم في ولاية بولاوايو عن ارتداء الأهلي الزي المعتاد، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي فريق بلاتينيوم الزيمبابوي الفانلة الخضراء والشورت الأخضر والجورب الأخضر.

 

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الأهلي بالقميص الأحمر و بلاتينيوم بالأخضر غداً بدوري أبطال أفريقيا

 

صور.. الأهلي يُنهي استعداداته لمواجهة بلاتينيوم على ملعب"باب فيلز"

أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية هراري إستعداداته لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، في الثالثة من عصر غدًا السبت، بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، حيث بدأ مران الأهلي ببعض التدريبات البدنية ثم الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، ثم فقرات خاصة للتدريب على الكرات العرضية، واختتم المران بفقرة خاصة بالتصويب على المرمى.

 

صور.. الأهلي يُنهي استعداداته لمواجهة بلاتينيوم على ملعب

 

محسن صالح يتساءل عن أسرار اختيار الجبلاية كأفضل اتحاد فى أفريقيا

تساءل محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادى الأهلى عن أسباب فوز الاتحاد المصرى بجائزة أفضل اتحاد فى قارة أفريقيا، وكتب صالح عبر حسابه الرسمى على تويتر "اختيار الاتحاد المصرى لكرة القدم كأفضل اتحاد فى أفريقيا هل يقصد به أعضاء الاتحاد السابقين أم اللاحقين.. عجيب أمرك يا جناينى توافق أن يحصد غيرك ما زرعته الدولة من منشآت وتنظيم وتأمين البطولات.. كان الأولى والأحق تكريم الدولة ممثلة فى وزير الشباب والرياضه أشرف صبحى وليس أنت أو هم..!"

محسن صالح يتساءل عن أسرار اختيار الجبلاية كأفضل اتحاد فى أفريقيا

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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