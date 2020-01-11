شكرا لقرائتكم خبر عن الأثيوبي باملاك وسيطرة تحكيمية جيدة باستخدام "لغة الجسد " في لقاء الزمالك وزيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * زيسكو يونايتد

المسابقة : الجولة الرابعة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

الملعب : إستاد السلام

نتيجة المباراة : هدفين مقابل لا شئ لصالح الزمالك

حكم ساحة : باملاك تيسمبا ( إثيوبيا ).

(المساعد الأول : محمد عبدالله إبراهيم ( السودان (.

المساعد الثاني : صامويل تانجو ( إثيوبيا ).

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الحكم الرابع : ليما نيجوسي ( إثيوبيا ).

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : باملاك تيسمبا

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القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة: تمكن الحكم الأثيوبي باملاك من استخدام لغة الجسد في السيطرة علي أحداث وسير المباراة من خلال الأنطباعات والتعبيرات ورد الفعل السريع في حالات تستدعي استخدام هذا العنصر مع اللاعبين ، والذي يخدم الحكم في إدارة المباراة، ، وكانت أهم أحداث المباراة في الدقيقة 33 من الشوط الأول ومطالبة من لاعبي الزمالك بركلة جزاء بداعي مخالفة لمس الكرة باليد الحكم قريب من الحدث ويشير بأستمرار اللعب والقرار صحيح لعدم وجود المخالفة , تعامل الحكم مع الحالات التحكيمية بمعيار واحد علي كلا الفريقينالعقوبات الانضباطية والبطاقات: أنذر الحكم كلا من موبيلا بيري ، أدريان تشاما من فريقي زيسكو في الدقائق 45 ، 50 نتيجة اللعب بتهور والبطاقات صحيحة

اللياقة البدنية والتمركز والتحرك: لياقة بدنيه جيدة علي مدار شوطي اللقاء واستغلال جيد لعنصر السرعة القصوى في الهجوم المعاكس خاصة داخل مناطق الجزاء بالإضافة إلي عنصر التحركات الجانبية والرشاقة والمرونة .

تقييم الحكمان المساعدان :

المساعد الأول: أشار علي حالات التسلل في الدقائق 26 ، 82 ، وتعاون بالقرار في الدقيقة 80 بتقدير صحيح .

المساعد الثاني : أشار علي حالات التسلل في الدقائق 12 ، 14 يتقدير صحيح وفي الدقيقة 18 يشير علي تسلل خاطئ .

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم في السيطرة علي المناطق الفنية.