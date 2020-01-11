شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر هدف.. مصطفى محمد يدخل تاريخ الزمالك الإفريقى من بوابة المئوية الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سطر مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، اسمه بأحرف من ذهب فى السجل التهديفى للفارس الأبيض، بتاريخ مشاركاته الإفريقية، بهدفه المئوى فى شباك زيسكو الزامبى.

وأحرز مصطفي محمد الهدف الثاني للزمالك في مرمي زيسكو في الدقيقة 89 من عمر مباراة الزمالك وزيسكو المقامة في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، لليفوز الأبيض 2/0.

وخطف فريق الزمالك ثلاثة نقاط ثمينة من نظيره زيسكو الزامبي بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

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سجل هدف الزمالك الأول اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة، بعد جملة فنية مغربية خالصة، حيث مرر فرجانى ساسى الكرة للجناح محمد أوناجم الذى مررها عرضيها على رأس بن شرقي ليضعها الأخير على يمين حارس زيسكو، فيما نجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الثانى للفارس الأبيض في الدقيقة 89 من كرة لا تقل في جمالها وجماليتها عن الهدف الأول، بعدما تلقى تمريرة عرضية من بن شرقي.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد مازيمبي الذى يحتل صدارة المجموعة بـ 7 نقاط أيضا لكن من ثلاثة مواجهات حيث يواجه أوال أغسطس غدا السبت، فيما يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارتين امام مازيمبي الكونغولي والزمالك.