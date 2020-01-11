شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فوزا مهما علي نظيره زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، ليصل الزمالك للنقطة السابعة في جدول ترتيب المجموعة الاولي بالبطولة محتلا بها المركز الثاني بفارق الأهداف عن مازيمبي صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط أيضا ويتبقي له مباراة الجولة الرابعة يخوضها غدا امام اول أغسطس الانجولي.

اهداف مباراة الزمالك وزيسكو

أحرز هدفي الزمالك كل من المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 من عمر المباراة، بينما يضيف مصطفي محمد الهدف الثاني للزمالك وهدف الفوز والاطمئنان في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ومحمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافى - حازم إمام، فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجانى ساسى - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - يوسف أوباما، فى خط الوسط، ومصطفى محمد، فى خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفى فتحى - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر.

وبدأ الزمالك المباراة ضاغطاً علي دفاعات الفريق الزامبي مستغلاً عامل الأرض والجمهور من أجل تسجيل هدف مبكر وهو ما نجح اللاعبين في ترجمته بعد عرضية متقنة من أوناجم ينجح بن شرقي في ترجمتها إلي هدف أول للزمالك في الدقيقة 4 .

وفي الدقيقة 10 ، واصل الزمالك ضغطه حيث أخترق أشرف بن شرقي من يسار منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى بنجاح بعد ضغط من لاعبي زيسكو.

وفي الدقيقة 16 .. تمريرة من أوناجم إلى حازم إمام المنطلق من الخلف إلى الأمام، أرسلها عرضية ولكن دفاع زيسكو تمكن التصدي لها بنجاح ، ثم كرة مقوسة من ركلة ركنية عن طريق أوناجم على رأس محمود علاء سدد الكرة باتجاه أوباما الذي حاول تسديد الكرة مرة أخرى لتخرج إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 20 ، شهدت تسديدة قوية عن طريق طارق حامد من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى، ثم عاود اوناجم وقام برفع كرة مقوسة من محمد أوناجم من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها مصطفى محمد برأسه ارتطمت بخط الدفاع لتنتهي الخطورة وسط مطالبات من الجماهير بركلة جزاء.

وفي الدقيقة 25 ، تمريرات في وسط الملعب بين لاعبي الزمالك في محاولة لاختراق دفاع زيسكو.

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وفي الدقيقة 31 .. هجوم مرتد لصالح الزمالك، ومن ثم تمريرة من أوباما إلى بن شرقي في الجهة اليسرى، وحاول مرواغة دفاع زيسكو دون جدوى، كما تعرض التونسي فرجاني ساسي للإصابة مما أدي إلي توقف اللعب لعلاج اللاعب .

وفي الدقيقة 38 .. تشهد أول خطورة من الفريق الزامبي علي الزمالك بعد كرة عرضية من جون تشينجاندو لاعب زيسكو من الطرف الأيمن أمسكها أبو جبل حارس الزمالك بنجاح، وتوقف اللعب لإصابة الحارس.

واستمر اللقاء سجال بالكرة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب حتي انتهاء الشوط الأول .

وبدأ الشوط الثاني بمحاولات مبكرة على استحياء من لاعبي الزمالك لتعزيز تقدمه وتسجيل الهدف الثاني في مرمي زيسكو الزامبي ، وفي الدقائق الأول من الشوط شهدت كرة مقوسة من محمد اوناجم من ركلة حرة سددها مصطفى محمد برأسية بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 58 .. تعرض محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من لاعب زيسكو مما تسبب في ايقاف المباراة ولكن اللاعب عاد للمباراة بعد علاجه .

وشهدت الدقيقة 63 تسجيل أول تغيير للزمالك بعد خروج يوسف أوباما والدفع أحمد سيد زيزو ، من أجل تفعيل الجانب الهجومي بحثاً عن تسجيل الهدف الثاني .

وفي الدقيقة 64، اختراق رائع من محمد اوناجم من يمين منطقة الجزاء وسدد كرة بالقدم اليسرى تصدى لها حارس زيسكو بنجاح، وبعدها تمريرات متبادلة بين لاعبي الزمالك، ومن ثم عرضية رائعة من حازم إمام على رأس مصطفى محمد سددها قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 75 ، قام زيسكو بإجراء أول تغير له ، ثم قام الزمالك بإجراء ثاني تغيراته في الدقيقة 76 ، بالدفع بمصطفي فتحي بدلاً محمد أوناجم .

وفي الدقيقة 80 ، شهدت تصويبة قوية من فرجاني ساسي من خارج منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى زيسكو.

وفي الدقيقة 83 ، كاد الزمالك يحرز الهدف الثاني بعد اختراق من مصطفى فتحي، ومن ثم تمريرة سحرية إلى حازم إمام أرسلها عرضية رائعة على رأس مصطفى محمد سدد الكرة لكن شتتها دفاع زيسكو بعد خطورة كبيرة.

وفي الدقيقة 89 ، نجح مصطفي محمد في تسجيل الهدف الثاني بعد تمريرة من منتصف الملعب لمصطفي فتحي لأشرف بن شرقي الذي مررها إلي مصطفي محمد ليسددها في المرمي الخالي .

وبعد أحراز الهدف قام كارتيرون بإجراء التبديل الثالث ، بالدفع بإسلام جابر بدلاً من أشرف بن شرقي .

وشهد تشكيل الزمالك عودة القوة الضاربة للفريق بعدما أراح الفرنسى باتريس كارتيرون، عدد من اللاعبين الأساسيين فى المباراة الأخيرة أمام طنطا، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فيما عاد أيضًا حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق، أمام الفريق الزامبى، وذلك بعد الاعتماد على الصاعد أحمد عيد فى أخر مباراتين بالدورى أمام أسوان وطنطا، فيما حرص فريق زيسكو يونايتد على الاستعداد جيدًا لمواجهة الأبيض، أملاً فى تحقيق المفاجأة وإحراج الأبيض على ملعبه ووسط جماهيره لتحسين وضعه فى جدول ترتيب المجموعة الأولى.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل، عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.