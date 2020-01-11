أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يفوز علي زيسكو بهدفين ويقترب من التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

الزمالك يفوز علي زيسكو بهدفين ويقترب من التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز هام علي زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين نظيفين عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ومصطفي محمد في الدقيقة 89 ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، على ستاد السلام.

الخطيب يتفاوض مع الأمن ووزير الرياضة لتيسير دخول جماهير الأهلي المباريات

أجرى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي عدة اتصالات مع كل من، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة، والمسؤولين عن شركة «تذكرتي»، الحاصلة على حقوق طبع وبيع تذاكر مباريات الأهلي، والمسؤولين عن الشركة الإفريقية القائمة على تأمين المباريات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وذلك لعقد اجتماع موسع في أقرب وقت ممكن، لإيجاد حلول إيجابية لما تشهده بعض المباريات من أزمات مع الجماهير، سواء أثناء دخول الملاعب أو في المدرجات.

الأهلي بالقميص الأحمر و بلاتينيوم بالأخضر غداً بدوري أبطال أفريقيا

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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلاتينيوم، الذي أقيم مساء اليوم في ولاية بولاوايو عن ارتداء الأهلي الزي المعتاد، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي فريق بلاتينيوم الزيمبابوي الفانلة الخضراء والشورت الأخضر والجورب الأخضر. صور.. الأهلي يُنهي استعداداته لمواجهة بلاتينيوم على ملعب"باب فيلز" أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية هراري إستعداداته لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، في الثالثة من عصر غدًا السبت، بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، حيث بدأ مران الأهلي ببعض التدريبات البدنية ثم الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، ثم فقرات خاصة للتدريب على الكرات العرضية، واختتم المران بفقرة خاصة بالتصويب على المرمى.

الظهور الأول للتميمة الرسمية لأولمبياد طوكيو 2020 على الأراضي المصرية