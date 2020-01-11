أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يفوز علي زيسكو بهدفين ويقترب من التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال
الزمالك يفوز علي زيسكو بهدفين ويقترب من التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال
نجح فريق الزمالك في تحقيق فوز هام علي زيسكو يونايتد الزامبى بهدفين نظيفين عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة ومصطفي محمد في الدقيقة 89 ، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، على ستاد السلام.
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