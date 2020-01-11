شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يتألق قبل نهاية مباراة الزمالك وزيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه امام زيسكو التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين ليصل الزمالك للنقطة السابعة في جدول ترتيب المجموعة الاولي .

أبو جبل تصدي لتسديدة قوية من مهاجم زيسكو يحولها لركنية، ويتصدي بعدها مباشرة للضربة الركنية ويبعدها قبل ان تصل لمهاجم زيسكو ، ليحافظ أبو جبل علي نظافة شباكه ويحافظ علي فوز فريقه بهدفين نظيفين.

أحرز هدفي الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 ومصطفي محمد في الدقيقة 89 من عمر المباراة ، بينما أهدر مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك فرصة احراز الهدف الثاني لفريقه في مرمي زيسكو في الدقيقة 82 من عمر مباراة الفريقين بعدما تلقي كرة عرضية وضعها برأسه الا انها تمر امام المرمي الخالي، لتستمر النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 من عمر مباراة الزمالك وزيسكو المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

وشارك الزمالك في المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام لخط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما لخط الوسط

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مصطفي محمد لخط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر

بينما دخل فريق زيسكو المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: جاكوب باندا.

خط الدفاع: سيمون سيلوامبا - ديفيد أوينو - كليمنت موابي - مويلا بيرى.

خط الوسط: أدريان تشاما - كوندواني ماتونجا - جون تشينجاندو - جيسي ويرى.

هجوم: كوادري كولا- وينستون كالينجو.