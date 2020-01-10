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شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يجري مفاوضات مع توتنهام لتوقيع كريستيان إريكسن في يناير والان مع التفاصيل
الجمعة 10 يناير 2020
انتر مواصلة البحث عن خط الوسط التعزيز. وفقًا لـ Sky ، فإن أهم الأسماء في الوقت الحالي هو لاعب خط وسط توتنهام كريستيان إريكسن الذي انتهى عقده في الصيف. الدنماركي لديه 24 مباراة مع النادي الإنجليزي هذا الموسم مع ثلاثة أهداف في هذه العملية. ليس لديه أي نية للتجديد ويريد توتنهام شحنه في أسرع وقت ممكن.
في هذه الأثناء ، أصبح الإنتر مقتنعًا بشكل متزايد بأن كريستيان إريكسن هو التوقيع الصحيح في بداية يناير لأن الإشارات الإيجابية لا تظهر على جبهة ارتورو فيدال ، خاصة إذا تم إقالة إرنستو فالفيردي. لذلك ، فإنهم يضغطون مع توتنهام وبدأت مفاوضات حقيقية الآن.
يبلغ الطلب 20 مليون يورو بينما يود إنتر أن ينفق أقل من خلال ضم ماتياس فيسينو في التفاوض. إذا كانت هذه المحاولة لا ترضي سبيرز ، فسيتعين على الإنتر زيادة عرضهم للاقتراب من المبلغ المطلوب. في هذه الساعات بالذات ، يتفاوض النيرازوري على جبهتين: مع توتنهام مقابل رسوم النقل ومع الوكيل الموجود حاليًا في ميلانو.
يرغب الانتر في الحصول على اتفاقين ، أحدهما لشهر يناير وفقط في الصيف أيضًا. ستواصل الأطراف المعنية العمل من أجل هذا التوقيع الرئيسي على الرغم من الأرقام المالية الهامة. سيحاول إنتر توقيع إريكسن هذا الشهر.
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