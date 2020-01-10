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شكرا لقرائتكم خبر عن برونو فرنانديز يقترب من مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل
الجمعة 10 يناير 2020
أكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن نادي مانشستر يونايتد يرغب بضم لاعب سبورتنغ لشبونة، برونو فرنانديز في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس نادي لشبونة والمدير الرياضي توجها إلى إنكلترا من أجل عقد محادثات مع إدارة الشياطين الحمر حول تلك الصفقة.
وأوضحت أن هناك مفاوضات في الوقت الحالي بين الطرفين في مكاتب الاولد ترافورد.
وأفادت أنه بالرغم من وجود شرط جزائي يصل إلى 100 مليون يورو بعدما وقع فرنانديز في شهر تشرين الثاني الماضي عقداً جديداً، إلا أن إدارة سبورتنغ أبدت استعدادها للموافقة على رحيل اللاعب إلى اليونايتد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.
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