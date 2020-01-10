انت الان تتابع لامبارد يفتح الباب أمام جيرو للرحيل عن تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اوليفييه جيرو

قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن اوليفييه جيرو قد يغادر ستامفورد بريدج هذا الشهر وسط تقارير تشير إلى أن إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي الأقرب لضم المهاجم الفرنسي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس اليوم أن جيرو، الذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 وسينتهي عقده مع النادي اللندني بنهاية هذا الموسم، وافق على اتفاق لمدة عامين ونصف للانضمام للنادي الإيطالي.

وقال لامبارد، الذي يحتل فريقه المركز الرابع في الدوري، إن رحيل جيرو لا يعني بالضرورة تعاقد تشيلسي مع بديل واللاعب سيرحل فقط في حال مناسبة الاتفاق لكافة الأطراف المعنية.

وأضاف لامبارد للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي غدا السبت "موقف أوليفييه يتوقف على مناسبة الاتفاق لكافة الأطراف خاصة النادي لأن عقده لا يزال ساريا بعدها سنتحدث عن إمكانية رحيله.

"يتمتع باحترافية كبيرة ويتدرب بشكل رائع رغم أنه لا يحظى بفرصة المشاركة في المباريات. أكن له تقديرا كبيرا لكن يتوجب علي اتخاذ قرار لصالح النادي ولم يحدث أي شيء بعد".

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وأضاف لامبارد "الجميع يتحدث عن الأمر. أعتقد أن وكيل أعماله تحدث مع النادي. لكن لحين اتخاذ قرار بشأنه يظل الوضع كما هو".

ولم يشارك جيرو في أي مباراة مع تشيلسي منذ نهاية نوفمبر تشرين الثاني الماضي وذلك عقب حجز تامي ابراهام مكانه في التشكيلة الأساسية وأصبح المهاجم الأساسي للفريق منذ تولي لامبارد المسؤولية.

وأحزر ابراهام 12 هدفا في الدوري هذا الموسم وانضم إلى آخر قائمتين أعلنهما جاريث ساوثجيت مدرب المنتخب الإنجليزي.

وسجل أول أهدافه مع إنجلترا أمام الجبل الأسود في نوفمبر الماضي ومن المرجح أن ينضم أيضا للفريق في مارس اذار المقبل للمشاركة أمام إيطاليا والدنمرك في ظل إصابة القائد هاري كين وابتعاده عن الملاعب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.