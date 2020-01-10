شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم زيسكو بهدفين دون رد في دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق الزمالك الفوز على زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدفي الزمالك أشرف بن شرقي ومصطفى محمد، ليرفع الفريق رصيده إلى النقطة السابعة، في المركز الثاني، بفارق الأهداف عن مازيمبي الذي سيلتقي أول أغسطس غداً السبت، بينما يتوقف رصيد زيسكو عند النقطة الثانية.

بادر الزمالك بالهجوم بغية فرض سيطرته على مجريات المباراة، ونجح في الدقيقة الرابعة في تسجيل هدف التقدم من هجمة منظمة بدأها ساسي تصل لأوناجم في الجانب الأيمن مررها عرضية رائعة يحولها بن شرقي برأسية متقنة في الشباك.

ورد زيسكو بكرة عرضية قابلها أوتونوجا بضربة رأس تعلو العارضة في الدقيقة الثامنة، بعدها تأتي هجمة جديدة للزمالك وعرضية من الجانب الأيمن عن طريق حازم إمام أخرجها دفاع زيسكو إلى خارج الملعب في الدقيقة 15، ثم تأتي تمريرة من أوناجم إلى حازم إمام ليرسلها عرضية شتتها دفاع زيسكو.

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وفي الدقيقة 22، يمرر ساسي كرة عرضية يحاول عليها محمود علاء برأسية لكن دفاع زيسكو يبعدها، وتستمر محاولات الزمالك لتعزيز النتيجة، ويمرر أوباما كرة بينية رائعة لـ بن شرقي داخل المنطقة في الجانب الأيسر وحاول الأخير مراوغة أكثر من لاعب لكن دفاع زيسكو يقطع الكرة في الدقيقة 32.

وبعد مرو 4 دقائق من الشوط الثاني تأتي ضربة رأس من مصطفى محمد لكن الكرة تعلو مرمى زيسكو، تلتها تمريرة من أوباما إلى أوناجم الذي أرسل الكرة بالعرض خطيرة لكن الدفاع يبعدها قبل وصولها إلى مصطفى محمد، في الدقيقة 56.

ويجري باتريس كارتيرون تغييرا أول للزمالك في الدقيقة 63، بنزول أحمد سيد زيزو بدلا من أوباما، بعدها بدقيقة تأتي تسديدة رائعة من أوناجم لكن حارس زيسكو يتصدى للكرة.

وتواصلت المحاولات البيضاء للتعزيز، وتأتي ضربة رأس من مصطفى محمد تمر بجوار مرمى زيسكو، ويجري بعدها الزمالك التغيير الثاني بنزول مصطفى فتحي بدلا من محمد أوناجم، في الدقيقة 75.

وأهدر مصطفى محمد فرصة خطيرة لإدراك الهدف الثاني عبر ضربة رأس، لكن الكرة تمر بالعرض وتفتقد المتابعة الجيدة في الدقيقة 83، بعدها يهدر مصطفى فتحي فرصة التسجيل بعدما تباطأ في التسجيل وأبعد الحارس الكرة.

وينجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88، بعدما تلقى تمريرة رائعة من أشرف بن شرقي، معززا تقدم الفريق الأبيض.