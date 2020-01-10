نتيجة مباراة الزمالك وزيسكو في دوري أبطال إفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

حقق نادي الزمالك الفوز على ضيفه زيسكو الزامبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الجيش بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا .

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وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

بادر الزمالك في المباراة بهدف مبكر في الدقيقة 4 بعد تمريرة من فرجاني ساسي إلى أوناجم على الجهة اليمنى ليرسل عرضية خطيرة حولها بنشرقي بسهولة برأسية إلى الشباك ليتقدم للفارس الأبيض وسجل الهدف الثاني مصطفى محمد بعد تمريرة من أشرف بن شرقي لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين مقابل لا شئ.

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثاني بالمجموعة خلف مازيمبي الكونغولي والذي سيستضيف أول أغسطس غدا في إطار منافسات نفس الجولة بالمجموعة الأولى .