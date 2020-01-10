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هيغواين يعود من الاصابة ويشارك في تدريبات اليوفنتوس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

هيغواين يتخطى الاصابة ويشارك في تدريبات اليوفي

بعد تعرضه للاصابة وغيابه عن تمارين فريقه ​يوفنتوس​ الايطالي ها هو اللاعب الارجنتيني غونزالو ​هيغواين​ يعود لتدريبات السيدة العجوز استعدادا للقاء المقبل في الكالتشيو.

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اللاعب تدرب الخميس بمفرده وبعيدا عن المجموعة بسبب الاصابة والالام العضلية التي احس بها الا انه فاجأ الجميع وشارك في التدريب الجماعي نهار الجمعة واكد انه جاهز بدنيا.

يوفنتوس يتحضر لمواجهة روما في الاولمبيكو نهار السبت المقبل في محاولة لتضييق الخناق على انتر ميلانو وسحب الصدارة منه.

يذكر ان هيغواين سجل 5 اهداف في 16 لقاء مع يوفنتوس هذا الموسم.

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