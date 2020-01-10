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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيغواين يعود من الاصابة ويشارك في تدريبات اليوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
هيغواين يتخطى الاصابة ويشارك في تدريبات اليوفي
بعد تعرضه للاصابة وغيابه عن تمارين فريقه يوفنتوس الايطالي ها هو اللاعب الارجنتيني غونزالو هيغواين يعود لتدريبات السيدة العجوز استعدادا للقاء المقبل في الكالتشيو.
اللاعب تدرب الخميس بمفرده وبعيدا عن المجموعة بسبب الاصابة والالام العضلية التي احس بها الا انه فاجأ الجميع وشارك في التدريب الجماعي نهار الجمعة واكد انه جاهز بدنيا.
يوفنتوس يتحضر لمواجهة روما في الاولمبيكو نهار السبت المقبل في محاولة لتضييق الخناق على انتر ميلانو وسحب الصدارة منه.
يذكر ان هيغواين سجل 5 اهداف في 16 لقاء مع يوفنتوس هذا الموسم.
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