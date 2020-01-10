شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم زيسكو ويزاحم مازيمبي على صدارة مجموعة دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف فريق الزمالك ثلاثة نقاط ثمينة من نظيره زيسكو الزامبي بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

سجل هدف الزمالك الأول اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة، بعد جملة فنية مغربية خالصة، حيث مرر فرجانى ساسى الكرة للجناح محمد أوناجم الذى مررها عرضيها على رأس بن شرقي ليضعها الأخير على يمين حارس زيسكو، فيما نجح مصطفى محمد في تسجيل الهدف الثانى للفارس الأبيض في الدقيقة 89 من كرة لا تقل في جمالها وجماليتها عن الهدف الأول، بعدما تلقى تمريرة عرضية من بن شرقي.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي برصيد 7 نقاط، وهو نفس رصيد مازيمبي الذى يحتل صدارة المجموعة بـ 7 نقاط أيضا لكن من ثلاثة مواجهات حيث يواجه أوال أغسطس غدا السبت، فيما يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارتين امام مازيمبي الكونغولي والزمالك.

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة مهاجما من اللحظة الأولى، وشن عدة محاولات أثمرت عن هدف التقدم، فيما لم يكن الفريق الزامبي ضيفا وديعا، وحاول مباغتة الزمالك لكن هجماته لم ترقى للنهاية المثالية.

في الدقيقة العاشرة توقفت المباراة قرابة دقيقتين لاصابة مصطفى محمد بعد ارتطام كرة حارس زيسكة بوجهه، لكن اللعب استأنف بعد ذلك، وانحصرت الكرة في وسط الملعب وسط حذر دفاعى من الجانبين ومحاولة البحث عن الحلول.

في الدقيقة 16 أضاع محمود علاء فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثانى، لكنه تردد في تسديد الكرة بالراس أو القدم لتخرج الكرة بجوار مرمى زيسكو، بعدما حاول طارق حامد من بعيد لكن تسديدته لم تكن في المكان الذى اراده لاعب وسط الفريق الأبيض.

استمرت خطورة الزمالك من الجانب الأيمن من خلال انطلاقات محمد أوناجم المؤثرة والخطرة على دفاعات زيسكو وسنحت الفرصة للزمالك لتسجيل أكثر مما تشير إليه النتيجة.

حاول الزمالك نقل الخطورة في الاتجاه الأخر، من خلال تنشيط جبهة أوباما وعبد الشافي لكنها لم ترقى لخطورة الجانب الأيمن، وسط هفوات دفاعية للأبيض كانت تجبر لاعبى الوسط على التمركز الدفاعى وعدم الزيادة الهجومية رغم سهولة المباراة وتوفر المساحات في ظهر الخصم.

هدأ إيقاع اللقاء في الربع الأخير من الشوط الأول، وفرط الزمالك فى زيادة حصيلة الأهداف وسط محاولات على استحياء للضيوف الذين حاولوا اخراج نصف المباراة الأول على وقع التأخر بهدف واحد فقط.

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غاب التركيز عن فرجانى ساسى محور اداء الزمالك، فكان أكثر لاعبي الفريق الأبيض فقدا للكرة، وفقد معه الزالك ميزة سرعة التحول من الدفاع للهجوم، فاستسلم مهاجموا الزمالك للدفاع المتماسك من زيسكو، ونجح أبو جبل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال المحاولات الحثيثة التى وصل بها الفريق الزامبي لمرمى الزمالك.

الشوط الثاني

حاول الزمالك تكثيف هجماته في الشوط الثاني لتفادى أى مفاجأت، وبالفعل نشط عبد الشافي من الجبهة اليسرى وشكل خطورة كبيرة، لكن خشونة اداء لاعبي زيسكو أبقى النتيجة على حالها في الدقائق الأولى من الشوط الثانى.

دفع كارتيرون بأول أوراقه في اللقاء في الدقيقة 61 بنزول أحمد سيد زيزو بدلا من يوسف أوباما، وظهرت اثار التبديل الإيجابية سريعا حيث كاد الزمالك يسجل الهدف الثانى لولا يقظة حارس زيسكو.

ظهر الزمالك بشكل أفضل بعد نزول زيزو، كان اللاعب الأكثر تواجدا في منطقة جزاء الخصم، والأكثر تهديدا لمرمى المنافس، لكن الدقة والتركيز غابا عن انهاء الهجمات مما ابقى في النتيجة على حالها حتى دقائق الضغط النفسي وتوتر الأعصاب.

زاد كارتيرون من الكثافة الهجومية خوفا من صحوة الصيوف وحاول تأمين النتيجة، فدفع بـ مصطفى فتحي بدلا من أوناجم في الدقيقة 75 من زمن اللقاء على أمل تسجيل هدف التأمين وخطف نقاط اللقاء.

وفي الوقت الذي بحث فيه الفريق الأبيض عن هدف تعزيز الفوز، أهدر مصطفي محمد فرصة احراز الهدف الثاني لفريقه في مرمي زيسكو في الدقيقة 82 بعدما تلقي كرة عرضية وضعها برأسه الا انها تمر امام المرمي الخالي.

ما بحث عنه كارتيرون تحققق في الدقيقة 89 حينما مرر مصطفى فتحى كرة سحرية لـ بن شرقي، الى فضل تمريرها لـ مصطفى محمد واضعا إياها في مرمى الفريق الزامبي

تشكيل الزمالك أمام زيسكو الزامبي

تشكيل زيسكو الزامبي أمام الزمالك