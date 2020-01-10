شكرا لقرائتكم الأهلي يتفق على إعارة صلاح محسن لسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أتفق مسئولو النادي الاهلي مع نظرائهم في سموحة على إعارة صلاح محسن لاعب القلعة الحمراء للنادي السكندري خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لمدة ستة أشهر بعد الأتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة تقريباً.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين الاهلي وسموحة وتحدث فرج عامر رئيس سموحة مع محمود الخطيب رئبيس الاهلي وأسفرت المفاوضات عن إعارة المهاجم الشاب للنادي السكندري خاصة بعدما وافق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على إعارة اللاعب الذى لم يشارك مع الاهلي تحت قيادة فايلر إلا لدقائق معدودة، ومن المقرر أن يُعلن الاهلي إعارة صلاح محسن خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الأتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالصفقة.

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ومن المقرر أن يتعاقد الاهلي مع مهاجم أجنبي خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية بناءً على طلب فايلر وبعد فشل المفاوضات مع النيجيري إليكي مهاجم لوزيرين السويسري بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المالية يُكثف الاهلي مع مهاجمين أخرين لتدعيم الفريق في يناير الجاري وسيتم حسم هذه الصفقة قريباً للغاية.

لجنة الكرة بالنادى الأهلى كانت قد أوصت بمنح الفرصة لمهاجم الفريق الشاب صلاح محسن حتى نهاية الموسم الجاري وعدم الموافقة على العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية ورأت لجنة الكرة أن صلاح محسن يستحق أن يحصل على فرصة أكبر خاصة وأنه لم يشارك كثيراً مع الفريق تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الذى تولي تدريب الفريق أوائل سبتمبر الماضي لكن "وصية" لجنة الكرة لم تكن مؤثرة في مصير صلاح محسن حيث طالب فايلر رحيل اللاعب وعدم بقاؤه وهو ما جعل مسئولو النادي يحسمون الصفقة مع سموحة وسيتم إعلان الأعارة في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد الأتفاق على كل ما يتعلق بالصفقة.