شكرا لقرائتكم 60 دقيقة.. الزمالك يتقدم على زيسكو بهدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لم تتغير نتيجة مباراة الزمالك ونظيره زيسكو الزامبي بعد مرور 60 دقيقة من بدايتها، ومازالت النتيجة تشير إلى تقدم الفارس الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الجمعة، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

جاء الهدف بعد جملة فنية مغربية خالصة، حيث مرر فرجانى ساسى الكرة للجناح محمد أوناجم الذى مررها عرضيها على رأس بن شرقي ليضعها الأخير على يمين حارس زيسكو.

الشوط الأول

بدأ الزمالك المباراة مهاجما من اللحظة الأولى، وشن عدة محاولات أثمرت عن هدف التقدم، فيما لم يكن الفريق الزامبي ضيفا وديعا، وحاول مباغتة الزمالك لكن هجماته لم ترقى للنهاية المثالية.

في الدقيقة العاشرة توقفت المباراة قرابة دقيقتين لاصابة مصطفى محمد بعد ارتطام كرة حارس زيسكة بوجهه، لكن اللعب استأنف بعد ذلك، وانحصرت الكرة في وسط الملعب وسط حذر دفاعى من الجانبين ومحاولة البحث عن الحلول.

في الدقيقة 16 أضاع محمود علاء فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثانى، لكنه تردد في تسديد الكرة بالراس أو القدم لتخرج الكرة بجوار مرمى زيسكو، بعدما حاول طارق حامد من بعيد لكن تسديدته لم تكن في المكان الذى اراده لاعب وسط الفريق الأبيض.

استمرت خطورة الزمالك من الجانب الأيمن من خلال انطلاقات محمد أوناجم المؤثرة والخطرة على دفاعات زيسكو وسنحت الفرصة للزمالك لتسجيل أكثر مما تشير إليه النتيجة.

Advertisements

حاول الزمالك نقل الخطورة في الاتجاه الأخر، من خلال تنشيط جبهة أوباما وعبد الشافي لكنها لم ترقى لخطورة الجانب الأيمن، وسط هفوات دفاعية للأبيض كانت تجبر لاعبى الوسط على التمركز الدفاعى وعدم الزيادة الهجومية رغم سهولة المباراة وتوفر المساحات في ظهر الخصم.

هدأ إيقاع اللقاء في الربع الأخير من الشوط الأول، وفرط الزمالك فى زيادة حصيلة الأهداف وسط محاولات على استحياء للضيوف الذين حاولوا اخراج نصف المباراة الأول على وقع التأخر بهدف واحد فقط.

غاب التركيز عن فرجانى ساسى محور اداء الزمالك، فكان أكثر لاعبي الفريق الأبيض فقدا للكرة، وفقد معه الزالك ميزة سرعة التحول من الدفاع للهجوم، فاستسلم مهاجموا الزمالك للدفاع المتماسك من زيسكو، ونجح أبو جبل في الحفاظ على نظافة شباكه خلال المحاولات الحثيثة التى وصل بها الفريق الزامبي لمرمى الزمالك.

الشوط الثاني



حاول الزمالك تكثيف هجماته في الشوط الثاني لتفادى أى مفاجأت، وبالفعل نشط عبد الشافي من الجبهة اليسرى وشكل خطورة كبيرة، لكن خشونة اداء لاعبي زيسكو أبقى النتيجة على حالها في الدقائق الأولى من الشوط الثانى.

الزمالك يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الاولي برصيد 4 نقاط جمعها من 3 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة امام اول أغسطس الانجولي ن وتعادل امام زيسكو الزامبي وخسر امام مازيمبي الكونغولي، فيما يحتل فريق زيسكو يونايتد الزامبي المركز الثالث في المجموعة الاولي برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين امام الزمالك وأول أغسطس بينما تعرض لخسارة وحيدة امام مازيمبي الكونغولي، ويأتي مازيمبي في المركز الأول برصيد 7 نقاط.

تشكيل الزمالك أمام زيكسو الزامبي



تشكيل زيسكو الزامبي أمام الزمالك

