شكرا لقرائتكم الفلال حكما لمباراة نادى مصر والمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هشام الفلال حكم ساحة ويعاونه مصطفى عطية وخالد رمضان .. وأبوبكر عبد الحي حكما رابعا.

تفتتح غداً السبت منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام مع دقات الخامسة عصراً حيث يستضيف نادى مصر نظيره المقاولون العرب على ستاد الكلية الحربية فى مواجهة سهلة نظرياً لذئاب الجبل الذى تعادل فى الجولة الأخيرة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فيما خسر نادى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف من الأهلى فى إطار نفس الجولة

ويحتل نادى مصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً ، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 2 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، استعداداته اليوم الجمعة على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، لمواجهة نادي مصر، في المباراة المقرر إقامتها غداً السبت ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد الكلية الحربية.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة، كما يعتبر المقاولون صاحب ثاني أقوى خط دفاع بعد النادي الأهلي، فلم تستقبل شباك الذئاب سوى 7 أهداف فقط خلال 12 جولة.

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ومن المقرر أن يعقد عماد النحاس جلسة فنية مع اللاعبين لشرح الخطة النهائية لمواجهة نادي مصر، من خلال الوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة.

وكان عماد النحاس قد استعان بأشرطة الفيديو للمباراة الأخيرة لنادي مصر أمام الأهلي، والتي انتهت ضمن منافسات الجولة 12 بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويعتبر محمد سالم هو هداف المقاولون العرب برصيد 5 أهداف ويأتى محمد سمير مدافع الفريق وسيف الجزيري فى المرتبة الثانية برصيد 4 أهداف لكل منهما.

وفاز المقاولون العرب تحت قيادة النحاس، فى 8 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه سبعة أهداف كثانى أقوى خط دفاع في مسابقة الدوري العام بعد النادى الأهلى الذى لم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط.