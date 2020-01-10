شكرا لقرائتكم جوميز: الإسماعيلى سيكون هجوميًا وسنحقق الانتصار وننافس على تحقيق الألقاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الفرنسي جوميز أنه سعيد للغاية وفخور بأنه أصبح عضوا ضمن نادى الإسماعيلى، الذي أعرف حجم جماهيرته العريضة فى مصر والقارة ككل ، و حينما تأتي الفرصة لتدريب فريق بحجم الإسماعيلى، لا يمكن أن أتردد فى قبول العرض ، و لا أعرف الإحباط و أثق دائما بدعم اللاعبين في بلوغ الفريق لأقصى مدى بالبطولة العربية واستعادة النتائج المميزة بالدورى والكأس المحليين، أعلم أننى مطالب بالفوز دائما، وأستطيع القول أننا سنهاجم من أجل حصد الانتصارات والسعى نحو المنافسة على الألقاب ، و علينا العمل بجد من أجل تطوير الفريق، لابد أن يكون أداؤنا ممتعا وهجوميا بكل تأكيد.

أضاف جوميزفى تصريحات للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي : أمتلك معلومات ستساعدني في عملي مع الإسماعيلى، تابعت مباريات وتسجيلات عديدة للفريق ، وأعلم جيدا حجم الضغوط، وهذا يدفعني للعمل والتركيز على النجاح ، و رصدت أزمة يعانى منها الفريق هى غياب التهديف عن الفريق و سأكثف جهودى لحل تلك الأزمة من أجل هز شباك المنافسين ، و لا أعرف أى دبلوماسية فى اختيار اللاعبين ،الأفضل داخل وخارج الملعب هو ما سيكون له تواجد بصفوف الفريق ،غير ذلك سيكون مصيره معروف للجميع ، مضيفاً أناستراتيجتى وطريقتى فى اللعب تعتمد بشكل كبير على قدرات اللاعبين، لذلك أود التعرف على قدرات جميع اللاعبين ثم بعدها سنحدد أسلوب اللعب الأنسب لكن بشكل عام سأسعى لقيادة الفريق لتسجيل أكبر عدد من الأهداف وعدم التراجع للخلف.

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اثنى جوميز على محمد الشامى لاعب الإسماعيلي قائلا :أعجبنى أدائه جدا فى لقاء بيراميدز ،أحب اللاعبين من تلك النوعية التى تقدم أفضل ما لديها طوال الــ90 دقيقة .

وفى النهاية قال جوميز أنه يتمنى من جماهير الإسماعيلي الكبيرة مساندة ومؤازرة اللاعبين لتحقيق أهداف الفريق والتتويج بالألقاب.