تعادل مع الاتحاد يفقد النصر نقطتين في سباق الصدارة

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قد حامل اللقب النصر نقطتين ثمينتين في صراع المقدمة في ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم، بتعادله الجمعة بنتيجة 1-1 مع ضيفه الاتحاد، في نتيجة قد تصب لصالح الهلال الذي يستضيف الوحدة السبت.

وضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري، اكتفى النصر بتعادل هو الثالث له هذا الموسم والأول بعد أربعة انتصارات متتالية، فرفع رصيده الى 30 نقطة (من 14 مباراة) في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط فقط أمام الهلال الذي يستضيف الوحدة غدا، وتتبقى له أيضا مباراة مؤجلة.

تقدم النصر بواسطة البرازيلي بيتروس ماثيوس (47) وأدرك الاتحاد التعادل عن طريق البرازيلي رومارينيو دا سيلفا (50).

وجاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين لاسيما من جانب الاتحاد الذي كان الطرف الأفضل والأخطر وكاد أن يفتتح النتيجة لولا رعونة هارون كمارا الذي انفرد بالمرمى، لكنه فقد سيطرته على الكرة ليمسكها زيد البواردي (17). من جهته، أضاع النصر فرصة للتهديف عندما انفرد النيجيري أحمد موسى بالمرمى لكنه سدد الكرة فوق العارضة (40).

وبعد انطلاقة الشوط الثاني بدقيقتين نجح النصر في افتتاح التسجيل عندما ارتقى البرازيلي بيتروس لكرة عرضية من ركلة ركنية وحولها برأسه الى مرمى الاتحاد. لكن رد الأخير لم يتأخر، اذ انتهت هجمة منسقة عند رومارينيو الذي سجل بالرأس أيضا على يسار زيد البواردي (50).

وكاد الاتحاد يتقنص هدفا ثانيا لولا براعة البواردي الذي تصدى لكرة الأرجنتيني ليوناردو جيل (59). في المقابل، واصل موسى إضاعة الفرص السهلة عندما انفرد بالمرمى ولكنه تأخر في التسديد (60).

وتألق حارس النصر بتصديه لكرة عبدالعزيز البيشي (80).

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ودوّن الوافد الجديد السنغالي ماكيتي ديوب بصمته مع الشباب، عندما قاده للفوز على مضيفه الحزم بهدف نظيف سجله في الدقيقة (56).

ورفع الشباب رصيده إلى 21 نقطة وتقدم للمركز الثامن مؤقتاً، بينما بقي الحزم على رصيده السابق 15 نقطة في المركز الثاني عشر.

وانتزع التعاون ثلاث نقاط ثمينة، عندما تغلب على الفتح 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

سجل هدفي التعاون البوروندي سيديك أميسي (21 و90+3) ، فيما سجل للفتح علي الزقعان (37). وتقدم التعاون للمركز الثالث موقتاً برصيد 25 نقطة، بينما بقي الفتح في المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.

ملخص مباراة النصر والاتحاد: