الرجاء يكسب نقطة التعادل السلبي في الجزائر









اسماء السيد - كسب الرجاء البيضاوي المغربي نقطة ثمينة بتعادله السلبي مع مضيفه شبيبة القبائل الجمعة في تيزي أوزو، في افتتاح مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات (ثمن النهائي) في مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ورفع الرجاء رصيده الى سبع نقاط من أربع مباريات، ليتساوى رصيدا مع الترجي التونسي المتصدر بطل الموسمين الماضيين (خاض ثلاث مباريات)، وثلاث نقاط أمام شبيبة القبائل الذي خاض أربع مباريات أيضا.

وتقام السبت المباراة الثانية في المجموعة، بين فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي متذيل الترتيب (نقطة من ثلاث مباريات) وضيفه الترجي.

وفرض حارس الرجاء أنس الزنيتي نفسه نجماً للشوط الأول، بعدما وقف سداً منيعاً أمام ضغط أصحاب الأرض وفرصه المتعددة.

وأطبق شبيبة القبائل على المجريات بعدما اعتمد مدربه الفرنسي هوبير فيلود على رزقي حمرون وحمزة بانوح ورضا بنسايح وخلفهم صانع الألعاب توفيق عدادي، لكن الفريق وقع مجددا ضحية ضعفه الهجومي بعدم التسجيل للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات.

في المقابل خاض مدرب الرجاء جمال السلامي اللقاء بدفاع قوي مع الاعتماد على المرتدات السريعة بوجود الكونغولي الديمقراطي بن مالانغو و"مايسترو" الفريق محسن متولي، في غياب عدد من لاعبيه المصابين.

واتسم الشوط الأول بتألق الزنيتي أمام تسديدة بانوح (25)، وأخرى للعدادي صدها الحارس ببراعة (29). وكاد الليبي سند الورفلي ان يضع الرجاء في المقدمة لكن رأسيته مرت فوق المرمى في أول تهديد لمرمى شبيبة القبائل (31)، قبل أن يتألق الزنيتي مجددا أمام تسديدة بنسايح (37)، قبل ان يختم مالانغو الشوط الأول بكرة عالية في مواجهة المرمى (41).

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وضيّق دفاع الرجاء المساحات أمام الخصم ما حدّ من خطورة هجوم القبائل في الشوط الثاني، لكن مع استمرار الاستحواذ دون فعالية.

في المقابل، كانت المرتدات المغربية خطرة، وأبرزها انفراد متولي الذي سدد بجانب المرمى (65)، وتسديدة حمرون من ركلة حرة أوقفها الزنيتي (69).

ووجد الفريق الجزائري صعوبة كبيرة في تهديد مرمى الرجاء في الشوط الثاني بسبب الدفاع المتراص للفريق الأخضر، ما حصر اللعب في وسط الملعب، قبل فرصة خطرة في الدقائق الأخير عبر اختراق عبد الصمد بنوة وتسديده كرة قوية أنقذها الزنيتي (87).

وشهدت اللحظات الأخيرة توترا مع مطالبة شبيبة القبائل بركلة جزاء على خلفية لمسة يد على مدافع الفريق المغربي عمر العرجون، لكن الحكم الرواندي لويس هاكيزيمانا لم يحتسبها (90+1).

وتقام في وقت لاحق الجمعة مباراة ضمن المجموعة الأولى، تجمع الزمالك المصري مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي في القاهرة.

ملخص مباراة الرجاء وشبيبة القبائل: