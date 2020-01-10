السلوفيني كورتيش من سبال إلى بارما









اسماء السيد - أعلن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم الجمعة انضمام اللاعب الدولي السلوفيني ياسمين كورتيش الى صفوفه آتيا من سبال، في عقد إعارة حتى نهاية الموسم الحالي سيتحول بعدها الى تعاقد لثلاثة أعوام.

وأشار بارما الى ان لاعب خط الوسط الذي أتم اليوم الحادية والثلاثين من العمر، سينضم الى صفوفه حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، على ان يستمر بعد ذلك كلاعب معه حتى 30 حزيران/يونيو 2023.

وأشارت التقارير الصحافية الى ان قيمة الصفقة تبلغ 3,5 ملايين يورو، تضاف إليها حزمة من الحوافز والمكافآت.

ويحظى السلوفيني بتجربة واسعة في كرة القدم في إيطاليا منذ انضمامه الى باليرمو في كانون الثاني/يناير 2011، قبل ان يتنقل بين أندية عدة على سبيل التعاقد الثابت أو الإعارة، منها ساسوولو وتورينو وفيورنتينا وأتالانتا، وصولا الى سبال بدءا من كانون الثاني/يناير 2018.

وسجل كورتيش هدفين في 16 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم لصالح سبال الذي يحتل المركز العشرين الأخير في الترتيب بعد 18 مرحلة، بينما يحتل بارما المركز السابع وينافس هذا الموسم على مركز مؤهل الى المسابقات الأوروبية في موسم 2020-2021.