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بلغ السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف أول الدور نصف النهائي لدورة الدوحة الدولية في كرة المضرب، بفوزه الجمعة على السلوفيني ألياز بيديني بسهولة نسبية 6-3 و6-4.
ويخوض السويسري المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الكبرى، مباراة نصف النهائي في وقت لاحق اليوم ضد الفرنسي كورنتان موتيه المتغلب على الإسباني فرناندو فرداسكو 6-4، 4-6، و6-4، من أجل مقعد في المباراة النهائية لمواجهة الروسي أندري روبليف.
وكان روبليف المصنف ثانيا قد فاز الجمعة أيضا على الصربي ميومير كسمانوفيتش بسهولة 6-3 و6-1.
ويبحث فافرينكا في الدوحة عن لقبه السابع عشر في دورات المحترفين والأول له منذ أيار/مايو 2017 حينما توج بلقب دورة جنيف، علما بأنه عانى على مدى الفترات الماضية من غيابات متكررة بسبب الإصابات لاسيما على مستوى الركبة.
ويشارك السويسري البالغ من العمر 34 عاما في الدوحة للمرة الثانية منذ خسارته في نهائي 2008 أمام البريطاني أندي موراي. والعام الماضي، خسر فافرينكا في ربع النهائي أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت.
كانت هذه تفاصيل خبر فافرينكا إلى نصف نهائي دورة الدوحة وروبليف ينتظر منافسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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