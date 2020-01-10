مصطفي محمد يهدر فرصة الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 82 امام زيسكو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر مصطفي محمد مهاجم نادي الزمالك فرصة احراز الهدف الثاني لفريقه في مرمي زيسكو في الدقيقة 82 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

مصطفي محمد تلقي كرة عرضية وضعها برأسه الا انها تمر امام المرمي الخالي، لتستمر النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 من عمر مباراة الزمالك وزيسكو المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويشارك الزمالك في المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام لخط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما لخط الوسط

مصطفي محمد لخط الهجوم

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ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر

بينما دخل فريق زيسكو المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: جاكوب باندا.

خط الدفاع: سيمون سيلوامبا - ديفيد أوينو - كليمنت موابي - مويلا بيرى.

خط الوسط: أدريان تشاما - كوندواني ماتونجا - جون تشينجاندو - جيسي ويرى.

هجوم: كوادري كولا- وينستون كالينجو.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصه فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة اليوم ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ8 للبطولة الإفريقية.