شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم موعد السوبر المصري و موقف تأجيل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى الثالثة عصر غداً على مجلس الجبلاية ملف مباراة السوبر المصري الذى يجمع الأهلي بطل الدوري للموسم المنقضي و الزمالك بطل كأس مصر، لتحديد الموعد والمكان النهائى للمباراة المقرر إقامتها فى النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إسناد ملف مباراة السوبر المصرى بالكامل إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لتحديد موعد ومكان السوبر النهائى والتنسيق مع شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي للترتيبات الخاصة بالمباراة لخروج اللقاء فى أبهى صوره.

كان محمد فضل قد أكد من قبل أن مباراة السوبر المصري ستقام فى أبو ظبي بعد تلقي عرض آخر من السعودية ولكن تم الإستقرار على إقامة السوبر فى الإمارات وسيتم حسم الموعد غداً.

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كما سيناقش مجلس الجبلاية خلال إجتماع غداً السبت ، الموعد الرسمي للسوبر المصري و إمكانية إقامته بدلأ من لقاء القمة بالدوري المحلي المقرر له يوم 19 فبراير المقبل على أن يتم إقامة لقاء القمة بالدوري يوم 23 أو 24 فبراير.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية إن مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك ستقام فى أبو ظبى خلال شهر فبراير المقبل كعادتها فى السنوات الأخيرة، حيث أقيمت عدة مباريات سوبر مصرى فى الإمارات والتى شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وأبرزها مباريات الأهلي ضد الزمالك والأهلي ضد المصري، حيث يرتبط البلدان بعلاقات رياضية وسياسية طيبة، ترجمت فى الفترة الأخيرة بإقامة مباريات مصرية هناك وحتى للمنتخب الوطني الأول وشهدت مبارياته أيضًا حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت الصحيفة الإماراتية تقريرا عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه: "في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، وقع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.. وسبق أن تم تنظيم السوبر المصري بين الفريقين الكبيرين مرتين في العين وأبوظبي، بجانب لقاء السوبر بين الأهلي والمصري البورسعيدى".