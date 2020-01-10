شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد زيسكو .. الأبيض يبحث عن الهدف الثاني بعد مرور 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال يبحث فريق الزمالك عن تسجيل الهدف الثاني أمام زيسكو يونايتد الزامبى بعد مرور 75 دقيقة من المباراة التي تجمعهما حالياً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا،على ستاد السلام، عن طريق بعض الهجمات المتتالية ، حيث يتقدم الأبيض بهدف نظيف لأشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة .

وبدأ الزمالك المباراة ضاغطاً علي دفاعات الفريق الزامبي مستغلاً عامل الأرض والجمهور من أجل تسجيل هدف مبكر وهو ما نجح اللاعبين في ترجمته بعد عرضية متقنة من أوناجم ينجح بن شرقي في ترجمتها إلي هدف أول للزمالك في الدقيقة 4 .

وفي الدقيقة 10 ، واصل الزمالك ضغطه حيث أخترق أشرف بن شرقي من يسار منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى بنجاح بعد ضغط من لاعبي زيسكو.

وفي الدقيقة 16 .. تمريرة من أوناجم إلى حازم إمام المنطلق من الخلف إلى الأمام، أرسلها عرضية ولكن دفاع زيسكو تمكن التصدي لها بنجاح ، ثم كرة مقوسة من ركلة ركنية عن طريق أوناجم على رأس محمود علاء سدد الكرة باتجاه أوباما الذي حاول تسديد الكرة مرة أخرى لتخرج إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 20 ، شهدت تسديدة قوية عن طريق طارق حامد من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى، ثم عاود اوناجم وقام برفع كرة مقوسة من محمد أوناجم من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء سددها مصطفى محمد برأسه ارتطمت بخط الدفاع لتنتهي الخطورة وسط مطالبات من الجماهير بركلة جزاء.

وفي الدقيقة 25 ، تمريرات في وسط الملعب بين لاعبي الزمالك في محاولة لاختراق دفاع زيسكو.

وفي الدقيقة 31 .. هجوم مرتد لصالح الزمالك، ومن ثم تمريرة من أوباما إلى بن شرقي في الجهة اليسرى، وحاول مرواغة دفاع زيسكو دون جدوى، كما تعرض التونسي فرجاني ساسي للإصابة مما أدي إلي توقف اللعب لعلاج اللاعب .

وفي الدقيقة 38 .. تشهد أول خطورة من الفريق الزامبي علي الزمالك بعد كرة عرضية من جون تشينجاندو لاعب زيسكو من الطرف الأيمن أمسكها أبو جبل حارس الزمالك بنجاح، وتوقف اللعب لإصابة الحارس.

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واستمر اللقاء سجال بالكرة بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب حتي انتهاء الشوط الأول .

وبدأ الشوط الثاني بمحاولات مبكرة على استحياء من لاعبي الزمالك لتعزيز تقدمه وتسجيل الهدف الثاني في مرمي زيسكو الزامبي ، وفي الدقائق الأول من الشوط شهدت كرة مقوسة من محمد اوناجم من ركلة حرة سددها مصطفى محمد برأسية بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 58 .. تعرض محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك لإصابة قوية بعد تدخل عنيف من لاعب زيسكو مما تسبب في ايقاف المباراة ولكن اللاعب عاد للمباراة بعد علاجه .

وشهدت الدقيقة 63 تسجيل أول تغيير للزمالك بعد خروج يوسف أوباما والدفع أحمد سيد زيزو ، من أجل تفعيل الجانب الهجومي بحثاً عن تسجيل الهدف الثاني .

وفي الدقيقة 64، اختراق رائع من محمد اوناجم من يمين منطقة الجزاء وسدد كرة بالقدم اليسرى تصدى لها حارس زيسكو بنجاح، وبعدها تمريرات متبادلة بين لاعبي الزمالك، ومن ثم عرضية رائعة من حازم إمام على رأس مصطفى محمد سددها قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 75 ، قام زيسكو بإجراء أول تغير له .

ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ومحمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافى - حازم إمام، فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجانى ساسى - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - يوسف أوباما، فى خط الوسط، ومصطفى محمد، فى خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفى فتحى - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر.

وشهد تشكيل الزمالك عودة القوة الضاربة للفريق بعدما أراح الفرنسى باتريس كارتيرون، عدد من اللاعبين الأساسيين فى المباراة الأخيرة أمام طنطا، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فيما عاد أيضًا حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق، أمام الفريق الزامبى، وذلك بعد الاعتماد على الصاعد أحمد عيد فى أخر مباراتين بالدورى أمام أسوان وطنطا، فيما حرص فريق زيسكو يونايتد على الاستعداد جيدًا لمواجهة الأبيض، أملاً فى تحقيق المفاجأة وإحراج الأبيض على ملعبه ووسط جماهيره لتحسين وضعه فى جدول ترتيب المجموعة الأولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصه فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة اليوم ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ8 للبطولة الإفريقية..

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل، عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.