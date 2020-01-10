شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قوية في ظهر محمد عبد الشافي أمام زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض محمد عبد الشافي ظهير ايسر الزمالك لاصابة قوية في الظهر بعدما سقط بمفرده دون تدخل من أحد من لاعبي زيسكو يونايتد الزامبي ، ولكن السقطة التي تعرض لها علي ركبته تسببت في الام شديدة في عضلات الظهر، ويتلقي العلاج ليعود للمشاركة مرة أخرى في المباراة.

ويتقدم الزمالك علي نظيره زيسكو يونايتد بهدف دون رد أحرزه أشرف بن شرقي في الدقيقة 4 من عمر مباراة الزمالك وزيسكو المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويشارك الزمالك في المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام لخط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما لخط الوسط

مصطفي محمد لخط الهجوم

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ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر

بينما دخل فريق زيسكو المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: جاكوب باندا.

خط الدفاع: سيمون سيلوامبا - ديفيد أوينو - كليمنت موابي - مويلا بيرى.

خط الوسط: أدريان تشاما - كوندواني ماتونجا - جون تشينجاندو - جيسي ويرى.

هجوم: كوادري كولا- وينستون كالينجو.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصه فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة اليوم ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ8 للبطولة الإفريقية.