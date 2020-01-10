حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 10 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الخطيب يتفاوض مع الأمن ووزير الرياضة لتيسير دخول جماهير الأهلي المباريات الخطيب يتفاوض مع الأمن ووزير الرياضة لتيسير دخول جماهير الأهلي المباريات الأهلي بالقميص الأحمر و بلاتينيوم بالأخضر غداً بدوري أبطال أفريقيا صور.. الأهلي يُنهي استعداداته لمواجهة بلاتينيوم على ملعب"باب فيلز" عمرو الجنايني :لا تراجع عن تطبيق VAR.. وعودة الجماهير مسئولية الجميع مندوب الفيفا فى القاهرة 12 يناير لتدريب الحكام على تقنية الـVar Advertisements الإسماعيلي يعلن جاهزية باهر المحمدي لمواجهة الطلائع الظهور الأول للتميمة الرسمية لأولمبياد طوكيو 2020 على الأراضي المصرية صور.. تدريب تكتيكى لبيراميدز على الدفاع الجوى استعدادا للمصري محسن صالح يتساءل عن أسرار اختيار الجبلاية كأفضل اتحاد فى أفريقيا

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