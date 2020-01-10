شكرا لقرائتكم خبر عن هشام الفلال حكما لإف سي مصر والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة اف سي مصر مع المقاولون المقرر إقامتها غدا السبت ضمن مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي : هشام الفلال حكم ساحة ويعاونه مصطفى عطية وخالد رمضان .. وأبوبكر عبد الحي حكما رابعا.

تفتتح غداً السبت منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري العام مع دقات الخامسة عصراً حيث يستضيف نادى مصر نظيره المقاولون العرب على ستاد الكلية الحربية فى مواجهة سهلة نظرياً لذئاب الجبل الذى تعادل فى الجولة الأخيرة مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق فيما خسر نادى مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف من الأهلى فى إطار نفس الجولة .

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ويحتل نادى مصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 15 هدفاً ، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 2 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بضرورة الخروج من لقاء اليوم بنتيجة إيجايبة لتفادى التراجع فى جدول المسابقة لاسيما بعد الخسارة من الاهلى فى الجولة الماضية ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المقاولون العرب مكون من : " عصام ثروت، أحمد أوكا، محمود شبانة، شريف أشرف، علاء عطا، أحمد يوسف، محمود توبة، محمود إسماعيل "رامبو"، أحمد الشيخ، محمد جمال تريكة، إسلام صالح"

على الجانب الأخر حذر عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبيه من خطورة الاستهانة بالمنافس الذى أستطاع خطف نقطة من أنياب الزمالك وسجل هدفاً فى مرمى الاهلى الذى لم تتلقى سوى هدفين ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام نادى مصر مكون من : " محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إبراهيم صلاح، محمد طلعت، حسن الشامي، محمد مجلي، فاروقا نور الدين، لويس إدوارد، معروف يوسف، سيف الجزيري".