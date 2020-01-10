شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي يتقدم للزمالك بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة أمام زيسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك في مرمي زيسكو في الدقيقة الرابعة من عمر مباراة الزمالك وزيسكو المقامة حاليا في استاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا، لتصبح النتيجة 1/0 للزمالك.

ويشارك الزمالك في المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمي

محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام لخط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما لخط الوسط

مصطفي محمد لخط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر

بينما دخل فريق زيسكو المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: جاكوب باندا.

خط الدفاع: سيمون سيلوامبا - ديفيد أوينو - كليمنت موابي - مويلا بيرى.

خط الوسط: أدريان تشاما - كوندواني ماتونجا - جون تشينجاندو - جيسي ويرى.

هجوم: كوادري كولا- وينستون كالينجو.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصه فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة اليوم ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ8 للبطولة الإفريقية.





Advertisements























































