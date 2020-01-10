تأكيدا لسوبر كورة ..الأهلي يخاطب سيسكا صوفيا البلغاري لشراء الجامبي علي سوي

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادي الأهلي فاكساً رسميا لنادي سيسكا صوفيا البلغاري لشراء المهاجم الجامبي "علي سوي" لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويبلغ علي سوي من العمر 25 عاما، ويلعب في مركز المهاجم الصريح ويجيد اللعب بكلتا القدمين ويمتاز بإجادة ضربات الرأس.

يأتي توجيه الدفه تجاه علي سوي، وكذلك فراس الشواط مهاجم الصفاقسي التونسي بعد تعثر مفاوضات النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن السويسري والذي يعد الخيار الأول للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

أنهى فريق الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية هراري إستعداداته لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، في الثالثة من عصر غدًا السبت، بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ، حيث بدأ مران الأهلي ببعض التدريبات البدنية ثم الجمل التكتيكية الخاصة بمباراة الغد، ثم فقرات خاصة للتدريب على الكرات العرضية، واختتم المران بفقرة خاصة بالتصويب على المرمى.

وأشرف رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على بعض الجمل والخطط التى ينوي تطبيقها في مباراة الغد بحثاً عن النقاط الثلاثة من أجل الصعود إلى قمة المجموعة ، و أوقف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الأهلي مع بلاتينيوم ظهر اليوم قادمة من هراري، حيث خاض الفريق مرانين على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الغد.

وضم السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للأهلي 20 لاعباً لقائمة الفريق فى زيمبابوى هم: محمد الشناوى، شريف إكرامى، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى،، إليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، أجايى، مروان محسن، وليد أزارو، أحمد الشيخ، محمود عبد المنعم كهربا