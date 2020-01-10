شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الزمالك وزيسكو بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت مباراة الزمالك و فريق زيسكو بطل زامبيا فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تنطلق في التاسعة مساء على استاد السلام ، و أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة زيسكو وجاءت كالتالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل.

خط الدفاع :محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم إمام.

خط الوسط :طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد اوناجم - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما.

خط الهجوم :مصطفي محمد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - محمد عبد السلام - محمد حسن - مصطفي فتحي - أحمد سيد زيزو - عمر السعيد - اسلام جابر

كان فريقا الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبى، قد وصلا إلى ستاد السلام، استعدادا لخوض مباراتهما التى ستنطلق فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يتنافس الفريقين على تحقيق نتيجة إيجابية تُساهم فى تحسين ترتيبهما فى جدول الترتيب.

شهدت قائمة الزمالك أمام زيسكو عودة القوة الضاربة للفريق بعدما أراح الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، عدد من اللاعبين الأساسيين فى المباراة الأخيرة أمام طنطا، والتى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الثانية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، فيما عاد أيضًا حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق، أمام الفريق الزامبى، وذلك بعد الاعتماد على الصاعد أحمد عيد فى أخر مباراتين بالدورى أمام أسوان وطنطا، فيما حرص فريق زيسكو يونايتد على الاستعداد جيدًا لمواجهة الأبيض، أملاً فى تحقيق المفاجأة وإحراج الأبيض على ملعبه ووسط جماهيره لتحسين وضعه فى جدول ترتيب المجموعة الأولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على زيسكو يونايتد لزيادة فرصه فى الصعود لدور الـ8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يحتل الأبيض المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، من 3 مباريات، فيما يتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتى زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد نقطتين بالتساوى مع أول أغسطس الأنجولى الذى يتذيل المجموعة بنفس الرصيد من النقاط، ويحتاج الزمالك للفوز فى مباراة اليوم ليكون قاب قوسين أو أدنى للتأهل إلى دور الـ8 للبطولة الإفريقية.

والتقى الزمالك مع زيسكو الزامبى فى الجولة الماضية من منافسات البطولة الأفريقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى بنتيجة 1 / 1 حيث تقدم مصطفى محمد للفريق الأبيض وتعادل كولا للفريق الزامبى وتقرر سفر بعثة بطل زامبيا من القاهرة عبر الرحلة الإثيوبية فى الواحدة والثلث صباح الأحد المقبل، عقب الانتهاء من مباراة الزمالك فى الجولة الرابعة فى البطولة الأفريقية.













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