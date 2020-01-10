شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس يعرض احصائيات فوز سموحة على لاعبى دجلة قبل مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وعقد تاكيس جلسة مع لاعبي فريقه، عرض خلالها الاحصائية التي تكشف تحرك كل لاعب داخل المستطيل الأخضر والتسديدات على المرمى وكذلك بعض النقاط الفنية فى اللقاء، من أجل ادراك الاخطاء والعمل علي تصحيها، قبل مواجهة الإنتاج الحربي في المباراة المقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد تاكيس جونيس، أن الفوز على سموحة سيكون بداية تصحيح مسار الفريق الدجلاوى بمسابقة الدورى، مشيدًا بأداء لاعبيه وحماسهم وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من الفريق السكندرى العنيد، مضيفًا إنه غير قلق بشأن ترتيب الفريق فى جدول الدورى، مؤكدًا إنه يثق فى قدرة لاعبيه على تحسين الوضع فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأداء المميز الذى يتم تقديمه.

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بهذه النتيجة رفع وادى دجلة رصيده إلى 9 نقاط فى المركز قبل الاخير للدورى بعدما لعب 12 مباراة فاز الفريق فى لقاءين وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفًا ، بينما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة فى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري.

اشترط اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لوادى دجلة، تميز الصفقات الشتوية بطول القامة لتدعيم صفوفه فى الفترة الحالية، ويرغب جونيس فى التعاقد مع لاعبين يتميزون بطول القامة لسد الثغرة التى يعانى منها الفريق فى الوقت الحالى بقصر قامة اللاعبين والتى تتسبب فى عدم القدرة على التعامل مع الكرات العالية سواء فى الدفاع أو الهجوم. وفتح مسئولو وادى دجلة ملف تدعيم صفوف الفريق الكروى الأول مع اليونانى تاكيس جونيس خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، ومن المقرر أن يعقد المسئولون جلسة مع المدير الفنى لبحث متطلباته والسعى للتعاقد مع العناصر التى سيطلب ضمها من أجل تدعيم صفوف الغزلان بما يحقق المطلوب فى المرحلة المقبلة، لاسيما أن وادى دجلة سيحتاج لدعم قوى فى أغلب صفوفه، خاصة الدفاع والهجوم، نظرًا لكون الفريق يعانى من أزمة دفاعية كبرى بخلاف الفرص السهلة التى تهدر وتحتاج لمهاجم من طراز خاص لترجمة السيطرة لأهداف.