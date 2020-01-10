شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل هيئة استاد القاهرة الجديد.. أشرف صبحي رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعلن خلال الساعات المقبلة عن مجلس الإدارة الجديد لرئاسة هيئة استاد القاهرة بعد تحويله إلى هيئة إستثمارية، ويترأس مجلس الإدارة وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي ومعه 6 أعضاء هم محافظ القاهرة بصفته إلى جانب كلاُ من جمال عفيفي و عبد العزيزهاشم و حسين السمري و محمد زرمبة ويتبقي شخص سادس سيتم الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة ، بالإضافة إلى وليد عبد الوهاب أمين عام مجلس الإدارة و علي درويش مدير تنفيذي.

تقرر بصفة رسمية تحويل استاد القاهرة إلى هيئة استثمارية رياضية خلال الفترة المقبلة ، تقوم بالصرف على نفسها من موارد الإستاد الخاصة بدلاً من حصوله على دعم خلال الفترة الماضية من الوزارة.

يعد استاد القاهرة الدولي أو استاد الرعب كما يطلق عليه أحد اقدم الاستادات فى مصر و أكبرها سعة للجماهير و استضاف مؤخراً بطولتي كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار ، واستضاف أيضاً مباريات منتخب مصر تحت 23 سنة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو والتى توج الفراعنة الصغار بلقبها.

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تم تأسيس استاد القاهرة عام 1958، وقد وضع تصميمه المهندس الألمانى فيرنر مارش، وتم تسميته "استاد ناصر"، واكتمل البناء وتم الافتتاح عام 1960، وافتتح فى عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر تزامنًا مع احتفالات يوليو.

-أين يقع استاد القاهرة؟

يقع الاستاد شمال شرق القاهرة، وعلى بعد 10 كيلو مترات من مطار القاهرة الدولى

كم تبلغ سعة استاد القاهرة؟

تبلغ سعة استاد القاهرة 75 ألف متفرج، وقد تم تجديده عام 2004، بتكلفة بلغت 150 مليون جنيه، حتى يكون مطابقًا للمعايير الأولمبية ، ثم تجديده مرة أخري فى 2019 لإستضافة أمم أفريقيا للكبار و أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

ما أهم المنشآت فى الأستاد؟

يضم استاد القاهرة مجمع الصالات المغطاة والصالة المكشوفة، ومجمع للتنس وآخر للإسكواش كما أنه يشمل مجمع الملاعب الفرعية ومجمع حمامات السباحة واستاد الهوكي والفروسية.