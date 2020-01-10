مباشر دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك 2 - 0 زيسكو.. مصطفى محمد يضاعف النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا، مساء اليوم الجمعة، على نظيره زيسكو الزامبي، بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الاول للزمالك مبكرا في الدقيقة 4 عن طريق اللاعب أشرف بنشرقين قبل أن يضيف مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وبتلك البنتيجة وصل فريق الزمالك إلى 7 نقاط ويتساوي مع مازيمبي في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد زيسكو عند نقطتين.

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل - محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد أوناجم - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بنشرقي - مصطفى محمد.

تشكيل زيسكو: جاكوب باندا - سيمون سيلويمبا - دافيد أوينو - كليمنت موابي - مويلا فيري - أدريان شاما - كوندواني متونجا - جون تشينجاندو - وينستون كالينجو - جيسي وير - قوادري كولا الأداكون.

ملخص المباراة

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في الدقيقة 4 تقدم الزمالك بالهدف الأول عن طريق أشرف بنشرقي، الذي استغل عرضية متقنة من اللاعب محمد أوناجم، حولها برأسه في شباك زيسكو.

وكاد الزمالك يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 16، لكن اللاعب يوسف اوبانا فشل في ترجمة كرة عرضية لهدف في الشباك، حيث سدد الكرة برأسه خارج الملعب.

وسقط محمدعبد الشافي في أرض الملعب مع حلول الدقيقة 57، بعدما تعامل بشكل خاطئ مع الكرة التي تسببت في سقوطه داخل أرضية الملعب، ليدخل الجهاز الطبي على الفور لمحاولة علاجه.

وأجرى المدرب كارتيرون، المدير الفني للزمالك أول تبديل للفريق باشراك اللاعب أحمد السيد زيوز بدلا من اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة 63.

وسدد مصطفى محمد رأسية في الدقيقة 67 مستغلا عرضية من الجانب الأيمن، لكن الكرة مرت بجوار القائمة الأيمن بسنتيمترات.

ودخل مصطفى فتحي في الدقيقة 76 كبديل للاعب محمد أوناجم، لتنشيط الجانب الهجومي للزمالك، في محاولة لتسجيل ثاني الأهداف وتأمين النتيجة.

وأحرز مصطفى محمد الهدف الثاني في الدقيقة 90 بعد تمريرة من مصطفى فتحي داخل منطقة الجزاء سددها بنجاح.