مجموعة الترجي تشتعل.. الرجاء يتعادل أمام بطل الجزائر وسط جدل تحكيمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتهت مباراة شبيبة القبائل الجزائري والرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة التعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "1 نوفمبر" ضمن افتتاح مباريات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

المباراة شهدت جدلاً تحكيميًا قبل النهاية بعدما لمس لاعب الرجاء الكرة بيده إلا أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لصالح بطل الجزائر الأمر الذي أغضب الفريق الجزائري والجهاز الفني.

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هذا التعادل جعل المجموعة الرابعة تشتعل حيث أصبح الرجاء البيضاوي رصيده سبع نقاط متساويًا مع الترجي التونسي المتصدر، في المقابل ظل شبيبة القبائل في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتذيل فيتا كلوب الكونغولي الترتيب برصيد نقطة.

ومن المقرر أن يخرج الترجي -بطل آخر نسختين- منافسه فيتا كلوب غدًا السبت، ضمن مباريات نفس المرحلة.

المجموعة لم تحسم في ظل امتلاك فرق المجموعة فرصة الوصول لدور ربع النهائي خاصة في حال فوز فيتا كلوب على الترجي.