الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام بلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلاتينيوم، الذي أقيم مساء اليوم في ولاية بولاوايو، عن ارتداء الأهلي الزي المعتاد، المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما يرتدي فريق بلاتينيوم الزيمبابوي الفانلة الخضراء والشورت الأخضر والجورب الأخضر.

ويحل الأهلي ضيفا، مساء غدا السبت، على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتواجد في الاجتماع الفني من جانب الأهلي كل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، الإداري، وعمرو محب، المترجم، إلى جانب مراقب المباراة ومندوبي بلاتينيوم وممثل الاتحاد الإفريقي.

ويملك الأهلي قبل مواجهة بلاتينيوم 6 نقاط بالتساوي مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.