مصدر يوضح لمصراوي..هل يمكن معاقبة الغائبين عن حفل الأفضل بأفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

كشف مصدر في اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حقيقة معاقبة الكاف لاي لاعب أو مدرب تغيب عن حفل الأفضل في أفريقيا، الذي اقيم قبل أيام في الغردقة.

واحتضن سهل حشيش بمحافظة الغردقة حفل الأفضل في إفريقيا والتي تُوج السنغال ساديو ماني بأهم جوائزها.

وشهد الحفل عدم تواجد عدد من المرشحين مثل محمد صلاح نجم ليفربول، رياض محزر نجم مانشستر سيتي بالإضافة إلى أسيسات أوشولا لاعبة برشلونة ويوسف بلايلي لاعب الأهلي السعودي فضلا عن معين شعباني مدرب الترجي التونسي.

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وأكد مصدر في اللجنة الفنية من خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يشك في أن تكون هناك معاقبة من جانب الكاف للاعبين أو المدربين الغائبين عن حضور حفل الأفضل.

وأوضح المصدر، أن فكرة توقيع عقوبات على العناصر الغائبة عن حفلات الأفضل صعبة، مؤكدًا أن هناك لاعبين يكون لديهم مباريات أو مرتبطين بأحداث معينة تمنع حضورهم.

وأتم تصريحاته:" لا أظن أن اللجنة الفنية يمكنها أن توقع عقوبات في المستقبل على اللاعبين والمدربين الذين لم يحضروا حفل الأفضل"