عمرو الجنايني: مستمرون في تطوير التحكيم.. ولا تراجع عن تطبيق VAR

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد مصطفى:

قال عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اجتماع الأمس الخميس مع عدد من رؤساء ومسئولي أندية القسم الممتاز جاء في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد مع أنديته وبناء على ذلك تم اللقاء فور طلب النائب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري لذلك.

وأشار الجنايني ـ في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي لاتحاد الكرة ـ اليوم الجمعة، إلى أن الحوار كان مثمرًا لوحدة الهدف بين الاتحاد والأندية خاصة فيما يتعلق بأمور المسابقة والتحكيم الذي كان محور اهتمام اللجنة منذ قدومها وتسير وفق الخطة الموضوعة لتطويره والمعلنة منذ اليوم الأول لعمل اللجنة وفي مقدمتها تطبيق تقنية VAR مع بداية الدور الثاني.

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وأضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المجتمعين اطمئنوا للترتيبات التي يستعد الاتحاد لتطبيقها خلال الأيام المقبلة عن طريق إدارة المسابقات باستحداث وجود منسقين عامين ومنسقين إعلاميين لمباريات الدوري، والتي تأتي في إطار مواكبة التحديثات والتطوير الواجبة في ملاعب كرة القدم.

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن الاجتماع تطرق إلى أمور كثيرة خارج إطار المسابقة مثل لائحة النظام الأساسي؛ حيث تلاقت وجهات النظر في كثير من البنود في ظل انفتاح أعضاء اللجنة على مسئولي الأندية ممن حضروا الاجتماع أو الذين لم تشملهم دعوة رئيس الاتحاد السكندري أو الذين ستجمعنا بهم لقاءات مماثلة مستقبلا.

وأتم عمرو الجنايني، حديثه بالإشارة إلى أن الجهود الخاصة بإعادة الجماهير إلى المدرجات تستلزم تضافر كل الجهود من جميع الجهات سواء الأمن والأندية وليس اتحاد كرة القدم فقط باعتبار أن القرار في ذلك الشأن لا يعود لاتحاد الكرة.