فايلر يعاين أرضية ملعب " بابا فيلز" قبل مواجهة الأهلي وبلاتينيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على معاينة أرضية ملعب بابا فيلز ماندافا، قبل المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

ويواجه الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي، غدًا السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واصطحب فايلر الحارس شريف إكرامي، لمعاينة أرضية ملعب بابا فيلز، كما تواجد أيضا إكرامي مع فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمواجهة بلاتينيوم.

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ووصلت بعثة الأهلي، ظهر اليوم الجمعة ولاية بولاوايو، التي تحتضن مباراة الفريق مع بلاتينيوم قادمة من هراري.

وخاض الفريق الأول للنادي الأهلي تدريبا على الملعب الوطني بهراري، يومي الأربعاء والخميس، قبل التوجه إلى ولاية بولاوايو ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الغد.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز لفض الاشتباك على صدارة المجموعة، حيث يملك كل من الأهلي والنجم الساحلي والهلال السوداني 6 نقاط.