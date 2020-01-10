مؤتمر صحفي لمدربي النصر الليبي وبيدفست الجنوب افريقي في ستاد بتروسبورت .. غدا

تقرر أن يقام المؤتمر الصحفي لفريق نادي النصر الليبي يوم غد السبت في الخامسة مساء بقاعة مؤتمرات استاد نادي بتروسبورت بالتجمع الخامس. ويستضيف النصر الليبي نظيره بيدفيست الجنوب أفريقي في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في السادسة من مساء السبت على استاد بتروسبورت بالقاهرة. على استاد بتروسبورت بالقاهرة. وسيكون مؤتمر مدرب نادي بيدفيست في الخامسة والنصف مساء بذات القاعة فيما سيكون مران بطل جنوب أفريقيا الختامي في السادسة مساء وسيكون متاحا لجميع وسائل الإعلام.

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